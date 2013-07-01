Шишацький: альтернативна енергетика - перспективний напрямок енергозбереження

Розвиток альтернативної енергетики в Донецькій області – одне з найбільш перспективних напрямків у частині реалізації Програми енергоефективності Донецької області на 2010-2015 роки. Про це ще раз нагадав Голова Донецької ОДА Андрій Шишацький сьогодні під час спілкування з журналістами на прес-конференції, повідомляється на сайті облдержадміністрації.

- Потенціал енергії вітру досить високий, і ми будемо його розвивати. В області передбачається будівництво вітропарку «ДТЕК – Мангуш», потужністю 700 МВт на території Першотравневого району. Очікувана сума інвестицій складе близько одного мільярду євро, - сказав Андрій Шишацький.

Як повідомлялось, в рамках Програми енергоефективності в Донецькій області побудовано вітрову електростанцію у Новоазовську. У 2011 році розпочато реалізацію інвестиційного проекту з організації виробництва вітрової електроенергії шляхом будівництва 43 вітроенергетичних установок потужністю 2,5 МВт кожна. Це перший в Україні практичний досвід введення в експлуатацію вітротурбін мегаватного класу. В даний час вже працюють 23 вітроенергоустановки загальною потужністю 57,5 ​​МВт, якими вироблено 217,5 мільйонів кВт. год. «зеленої» електроенергії. Вітропарк вже сьогодні забезпечує «зеленою» електроенергією Новоазовський район з населенням більше 30 тисяч чоловік.

Довідка УНІАН. Діяльність ДТЕК у сфері вітроенергетики координує дочірня компанія - ТОВ «Вінд Пауер». Поточний портфель проектів ТОВ «Вінд Пауер» в Запорізькій і Донецькій областях включає два вітропарку загальною номінальною потужністю близько 1 200 МВт. Портфель вітроенергетичних проектів ДТЕК передбачає будівництво парків «ДТЕК Приазовський» (Ботієвську, Приморська і Бердянська ВЕС) потужністю 550 МВт і «ДТЕК Мангуш» потужністю 700 МВт. До 2030 р. вітроенергетичний портфель компанії планується сформувати в обсязі 2 ГВт.

У 2013 р. ДТЕК планує направити на розвиток вітроенергетичних активів 1.847 млрд грн, в 2014 р. - 1.775 млрд грн. Станом на 31 грудня 12 р. обсяг інвестицій компанії в розвиток вітроенергетичних активів склав 1.442 млрд грн.

На території вітропарку «ДТЕК-Мангуш» у Донецькій області наразі ведуться роботи з ветромоніторінгу і девелопменту.