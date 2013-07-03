В квартирі на Подолі "міні-отель" працював без сплати податків

У Києві на Подолі податківці викрили «міні-готель», який розміщувався в звичайній квартирі і працював без сплати податків.

Нещодавно до Головного управління Міндоходів у м. Києві надійшла колективна письмова скарга мешканців будинку у стародавній частині столиці щодо незаконного надання в найм трикімнатної квартири невідомим особам, які проживають у кількості понад 15 осіб та часто змінюються, повідомляє прес-служба відомства.

Перевірку вказаної інформації співробітники Міндоходів провели разом з дільничим інспектором райвідділу міліції, в ході якої з’ясувалось, що помешкання дійсно здається в оренду та використовується як хостел. У цій квартирі громадяни можуть винайняти ліжко на будь який термін. Таких спальних місць у помешканні обладнано 22. Згідно пояснень «адміністратора закладу» та осіб, які там проживають, вони справно сплачують близько 1000 гривень на місяць підприємцю. Цим приватним підприємцем виявився платник єдиного податку, який зареєстрований в місті Глухів (Сумська область). Згідно договору суборенди житлового приміщення він сплачує власнику квартири у Києві 1200 гривень на місяць.

Зважаючи, що за укладеним договором, власник квартири отримав майже 14,5 тисяч гривень, фахівцями Міндоходів у результаті перевірки донараховано мешканцю столиці понад 2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб, які мають надійти до бюджету.