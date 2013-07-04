Під час отримання хабара за виділення землі на Азовському морі затримано депутата міськради

Запоріжжя. У Запорізькій області під час отримання хабара за виділення землі в рекреаційній зоні на узбережжі Азовського моря затримано депутата міськради.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Запорізької області, депутата міськради було затримано співробітниками управління служби по боротьбі з економічною злочинністю безпосередньо після отримання 100 тис. грн авансу, який він вимагав у запорізького підприємця за початок процедури передачі йому земельної ділянки на узбережжі Азовського моря під відкриття готельно-розважального комплексу.

За оперативними даними загальна сума, яка вимагалася за виділення земельної ділянки – 1,5 млн грн. Зараз ці дані перевіряються правоохоронцями .

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ст. 368 КК України (отримання хабара).

Проте правоохоронці не виключають, що надалі кваліфікацію може бути змінено, оскільки немає достовірних даних про те, що одержувач грошей за оформлення земельної ділянки мав реальну можливість забезпечити її передачу підприємцеві.