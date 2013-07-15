З заводу "Радикал" вивезуть 45 тонн хлорвмісник відходів

Влада Києва запевняє, що небезпечні відходи з заводу «Радикал» поступово будуть вивезені зі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося під час засідання міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем столичного зводу «Радикал», що відбулося минулої п’ятниці під головуванням директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Людмили Денисюк.

«Київська влада дуже стурбована екологічною ситуацією довкола ВАТ «Радикал». Не дивлячись на те, що протягом 2001-2006 років була здійснена значна робота з ліквідації наслідків даного виробництва, ще залишилося багато проблем. Нам потрібно знешкодити 45 тонн хлорвмісних сполук і тари від них та утилізувати 200 тис. тонн ртутьвмісних відходів заводу. На сьогоднішній день бюджет міста Києва може дозволити ліквідацію тільки хлорвмісних речовин. Для здійснення цього заходу ми передбачили видатки в сумі 900 тисяч гривень», – зазначила Денисюк.

За її словами, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва згідно з усіма нормами чинного законодавства України було проведено конкурсні торги для закупівлі послуг із збирання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорвмісних сполук, які знаходяться на території ВАТ «Радикал». Денисюк наголосила, що головним критерієм були досвід з виконання аналогічних робіт і гарантування екологічно безпечної утилізації небезпечних речовин. Такою компанією, з якою за результатами торгів і був підписаний договір, виявилася ТОВ «С.І.Груп Консорт Лтд.».

Денисюк повідомила, що 23 липня поточного року на заводі «Радикал» відбуватимуться роботи із знешкодження та вивезення хлорвмісних речовин. Проконтролювати процес також запрошено представників засобів масової інформації.

Вона також зазначила, що КМДА планує якомога швидше знешкодити та утилізувати й ртутьвмісні відходи. У 2012 році з міського бюджету вже було виділено 5 млн грн. на розроблення техніко-економічного обґрунтування, проведення наукових досліджень стану ґрунту, повітря, споруд і промислового майданчика ВАТ «Радикал». Але для реалізації цього проекту необхідні значно більші фінансові вкладення, а саме 1 млрд 279 млн грн. Профінансувати цю роботу місту не під силу.

«Ми звернулися до Президента України з проханням виділити у 2013 році на цей проект з резервного фонду державного бюджету 300 мільйонів гривень і сподіваємося, що нас почують. Адже немає нічого важливішого за здоров’я та життя українського народу», – підсумувала Денисюк.

У прес-службі нагадали, що до припинення у 1996 році своєї виробничої діяльності, ВАТ «Радикал» було монополістом з виробництва в Україні деяких видів синтетичних матеріалів, які містили в своєму складі сполуки ртуті та хлору. Ці речовини при неналежних умовах зберігання та експлуатації становлять екологічну небезпеку, особливо враховуючи те, що зупинка виробництва була проведена з порушенням вимог природоохоронного законодавства, а залишки хімічних речовин не були вивезені з підприємства.