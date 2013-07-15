Український науковець відкрив комету - першу з території незалежної України

Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко привітав кримського астронома Геннадія Борисова, працівника Кримської станції Астрономічного інституту ім. Штернберга, з відкриттям нової комети, повідомляє прес-служба Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації на сайті КМУ.

Як повідомляється в прес-релізі, астроном Геннадій Борисов, працівник Кримської станції Астрономічного інституту ім. Штернберга, відкрив нову комету, яка стала першою кометою, відкритою з території незалежної України. Цю інформацію поширило Центральне бюро астрономічних телеграм.

Комета отримала ім`я науковця. "Нова комета отримала позначення C/2013 N4 (BORISOV) - це перша комета, відкрита з території незалежної України", - говориться в повідомленні. C/2013 N4 проходить через сузір’я Візника (Auriga).

Уперше 51-річний астроном Геннадій Борисов виявив комету 8 липня на трьох знімках з 20-сантиметрового астрографа Кримської станції, де він побачив об`єкт 13-ї зоряної величини. 13 липня відкриття підтвердили японські, британські, італійські, російські й американські вчені-астрономи.

В.Семиноженко наголосив, що це перша комета, відкрита з території незалежної України. Він побажав науковцю нових досягнень, які б примножували славу України.

Довідка. Комета — мале тіло Сонячної системи, яке обертається навколо Сонця і має так звану кому (атмосферу) і/або хвіст. Кома і хвіст комети — це наслідки випаровування ядра комети під дією сонячного випромінювання. Ядро являє собою малу планету, що складається з каменю, пилу та криги. Усього виявлено більше 400 короткоперіодичних комет. Маси комет приблизно в мільярд разів менше маси Землі.