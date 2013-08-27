Казахстан ініціює проведення 29 серпня хвилини мовчання за жертвами ядерних випробувань

Мінськ. Казахстан ініціює проведення 29 серпня хвилини мовчання на вшанування жертв ядерних випробувань у світі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це йшлося на засіданні круглого столу, що проходило в Мінську, «Без`ядерний світ майбутнім поколінням», присвяченого Міжнародному дню дій проти ядерних випробувань, який відзначається 29 серпня.

На відкритті заходу посол Казахстану в Білорусі Єргалі Булєгєнов сказав: «Міжнародний день дій проти ядерних випробувань відзначається завдяки ініціативі казахстанського Президента Нарсултана Назарбаєва, яку підтримали 26 держав ООН, зокрема Білорусь. Ця дата нагадує про закриття в 1991 році Семипалатинського випробувального полігону. Крім того, 29 серпня 1949 року було проведено перше ядерне випробування на полігоні».

У свою чергу, постійний повноважний представник України при координаційних інститутах СНД Іван Бунечко відзначив, що Міжнародний день дій проти ядерних випробувань покликаний активніше інформувати людей про наслідки випробувальних вибухів ядерної зброї і будь-яких інших ядерних вибухів і необхідність їх припинення.

У рамках реалізації резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка стосується Міжнародного дня дій проти ядерних випробувань, Казахстан ініціював проект АТОМ для подальшої спільної роботи за без`ядерний світ на благо світлого майбутнього. Кожен громадянин може підписати петицію проекту на відповідній сторінці.

Під егідою проекту 29 серпня об 11.05 за місцевим часом Казахстан ініціює проведення у всіх державах хвилини мовчання на згадку про всі жертви ядерних випробувань у світі. Об 11.05 стрілки які показують години і хвилини утворюють римську цифру V, яка символізує перемогу.

Довідка УНІАН. Перше випробовування ядерної зброї відбулося в США 16 липня 1945. Потужність атомної бомби складала 20 кілотонн. Найпотужніша випробувана бомба, «Цар-бомба» потужністю 50 мегатонн, вибухнула 30 жовтня 1961 на Новій Землі. у 1963 року всі ядерні держави підписали Договір про обмеження випробовування ядерної зброї, за яким заборонялися вибухи в атмосфері, під водою й у відкритому космосі, але дозволялися підземні вибухи. Франція продовжувала випробовування в атмосфері до 1974 року, Китай — до 1980.

Востаннє підземні випробування ядерної зброї, пише Вікіпедія, здійснювалися: Радянським Союзом — 1990 року, Сполученим Королівством — 1991 року, США — 1992 року, Китаєм та Францією — 1996 року. 1996 року було підписано договір про повну заборону випробовувань ядерної зброї. Індія та Пакистан не підписали цей договір і здійснили випробовування 1998 року. Останнє випробовування станом на вересень 2010 здійснила Північна Корея - 25 травня 2009.

Крім того, варто згадати, що 6 й 9 серпня 1945 американські літаки скинули ядерні бомби, відповідно, на японські міста Хіросіма й Нагасакі.

СРСР випробував свій перший ядерний пристрій потужністю 22 кілотонни 29 серпня 1949 ріка на Семипалатинському полігоні. Випробування першої у світі термоядерної бомби — там же ж 12 серпня 1953 року.

Треба зауважити, що за розповідями очевидців, півстоліття тому перші ядерні випробувальні вибухи почасти проводились без належних заходів захисту як військових, так і мешканців близьких до полігонів населених пунктів.

І досі основним джерелом надходження до атмосфери техногенних радіоактивних елементів (насамперед, це реакторні та вибухові цезій-137 і стронцій-90) на території України залишається вітровий підйом радіоактивних ізотопів з поверхні ґрунту, забрудненого внаслідок випробування ядерної зброї у 40-х–80-х роках минулого сторіччя та аварії на Чорнобильській АЕС.