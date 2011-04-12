Проти Тимошенко порушено справу за газові угоди

Київ. 12 квітня. УНІАН. Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України стосовно екс-прем’єр міністра України Юлії Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що Ю.Тимошенко, перевищуючи свої службові повноваження під час укладання газових контрактів у 2009 році, спричинила збитки державі на понад 1,5 млрд. грн.

Як повідомлялось раніше, Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України закінчено досудове слідство у кримінальній справі, в яку об’єднано дві кримінальні справи, порушені стосовно екс-прем’єр міністра Ю. Тимошенко за обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210 КК України (перевищення службових повноважень, зловживання службовим становищем, які спричинили тяжкі наслідки та порушення бюджетного законодавства).

На разі Ю.Тимошенко разом з адвокатом знайомиться з матеріалами кримінальної справи, після чого справу буде направлено до суду.