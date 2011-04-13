Уряд хоче гарантувати компенсації витрат на правову допомогу

Київ. 13 квітня. УНІАН. Кабінет Міністрів пропонує закріпити законом гарантії щодо компенсації витрат на правову допомогу, понесених стороною, на користь якої ухвалено судове рішення. Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, відповідний проект закону був розроблений Міністерством юстиції та схвалений 13 квітня на засіданні уряду.

Як інформує прес-служба Міністерства юстиції України, законопроектом пропонується закріпити гарантію та розміри компенсації витрат на правову допомогу в цивільних та адміністративних справах, понесених стороною, на користь якої постановлено судове рішення.

Компенсація здійснюватиметься за рахунок іншої сторони чи, у певних випадках, визначених законом, за рахунок держави.

Порядок компенсації витрат на правову допомогу не стосуватиметься суб’єктів владних повноважень.

Так, урядовим законопроектом пропонується встановити, що розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах (в яких одна сторона сплачує компенсацію іншій стороні, на користь якої ухвалено судове рішення) та в адміністративних справах (в яких компенсація сплачується суб’єктом владних повноважень) не може перевищувати 40 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за годину участі особи, яка надавала правову допомогу у судовому засіданні та при вчиненні окремих процесуальних дій поза судовим засіданням.

Пропонується також встановити, що у разі, коли сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, розмір її компенсації стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, не може перевищувати 2,5 відсотків мінімальної заробітної плати за годину участі особи, яка надавала правову допомогу у судовому засіданні та при вчиненні окремих процесуальних дій поза судовим засіданням.

У цьому випадку компенсація витрат здійснюватиметься за рахунок Державного бюджету в межах видатків, передбачених Державній судовій адміністрації України на здійснення правосуддя місцевими загальними та місцевими адміністративними судами.

Урядову ініціативу Олександр Лавринович пояснив тим, що на сьогодні питання компенсації витрат на правову допомогу врегульоване постановою Кабінету Міністрів. Разом з тим, положення процесуальних кодексів вимагають, щоб питання компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах та їх граничний розмір були врегульовані на рівні закону.

Прийняття Закону України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу", за словами Міністра юстиції, дозволить реалізувати положення процесуальних кодексів та закріпити законодавчо гарантію компенсації витрат на правову допомогу в цивільних та адміністративних справах.