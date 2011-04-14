Пшонка вимагає повернути вкрадені бюджетні кошти

Київ. 14 квітня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка вимагає повернення бюджетних коштів, викрадених внаслідок злочинної діяльності посадових осіб. Про це він заявив на Колегії з питань стану законності у бюджетній сфері.

Про це УНІАН повідомили у відділ зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як зазначив під час виступу Віктор Пшонка, з метою визначення реального стану справ на місцях, працівники центрального апарату провели перевірки додержання бюджетного законодавства у Закарпатській, Луганській та Чернігівській областях. Особливу увагу приділено стану прокурорського нагляду у цій сфері.

Незважаючи на наявність у зазначених регіонах значної заборгованості перед бюджетами усіх рівнів, керівники прокуратур не достатньо вживають заходи, передусім організаційного характеру. Як результат-ефективність наглядової роботи у бюджетній сфері нажаль ще не відповідає вимогам сьогодення.

Працівники Генеральної прокуратури під час виїзду виявили та порушили 9 кримінальних справ за фактами злочинів, вчинених посадовцями, де розмір збитків становить від сотень тисяч до десятків мільйонів гривень.

Так, порушено кримінальну справу стосовно начальника Головного управління житлово-комунального господарства Луганської ОДА та директора ТОВ «Укрводбудкомплект» за ч. 2 ст.366 та ч.2 ст. 364 КК України. Встановлено, що посадовець обласної ланки уклав договір з підприємством на проведення комплексу заходів щодо покращення якості питної води. Однак вказані роботи були проведені не у повному обсязі, а завищення вартості виконаних робіт оплачених за рахунок бюджетних коштів, та проведення авторського нагляду склало 27, 1 млн грн.

Крім того, порушено кримінальну справу щодо службових осіб Ужгородської райдержадміністрації за ст. 367 КК України. Встановлено, що вказані особи уклали договір з підприємством «Коватехбуд» на проведення робот із захисту від підтоплення водами р. Това земель на території Баранинської сільради. При перевірці стану фактичного виконання робіт виявлено, що роботи виконано із значним відхиленням від проекту, не у повному обсязі. За попередніми підрахунками фахівців державі завдано збитків на 750 тис. грн. Також порушено кримінальну справу щодо службових осіб вказаного підприємства за ст. 191, 366 КК України.

Генеральний прокурор вимагає від прокурорів суттєвої активізації діяльності на цьому напрямі та вжиття всіх можливих заходів для повернення коштів до державного бюджету.