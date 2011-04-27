На Харківщині власник ставків обстріляв рибалок

Харків. 27 квітня. УНІАН. У селищі Башкирівка Чугуївського району Харківської області приватний підприємець, орендар ставків обстріляв із вогнепальної зброї рибалок, які намагалися там порибалити.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив постраждалий 57-річний місцевий житель Віталій ДЕНИСОВ.

За словами постраждалого, він разом зі своїм 24-річним хрещеником напередодні Великодня, 23 квітня, намагалися порибалити на ставку. Невдовзі на власному автомобілі під’їхав член виконкому Чугуївської міської ради Олександр С., який є орендарем водойми.

В.ДЕНИСОВ наголосив, що С. одразу витягнув із автомобіля вогнепальну зброю, один раз вистрелив у повітря, потім «з криком та лайкою» накинувся на рибалок. Після цього нападник штовхнув В.ДЕНИСОВА у груди, від чого той упав у воду. «Після того, як я виліз із води, він ще два рази стрельнув мені під ноги», - сказав постраждалий.

За словами В.ДЕНИСОВА, фізичних травм він не зазнав, однак піддався потужному психологічному тиску. Він додав, що одразу після інциденту звернувся із заявою до міліції та, щоб подія зазнала розголосу, до громадської приймальні ВО «Батьківщина» у Чугуєві.

Голова Чугуївської організації «Батьківщини» Вікторія ОДРОУШ кореспонденту УНІАН повідомила, що після звернення чоловіка до міліції на нього почали тиснути та вимагати забрати заяву.

«Тисне влада. Не хочуть розголошувати, оскільки він (С.) член виконкому, людина, яка підірве авторитет влади», - зазначила В.ОДРОУШ.

«Людина морально знищена. Він його тримав під дулом цієї зброї і він просто в нього стріляв, як у дичину», - обурилася В.ОДРОУШ.

Вона також повідомила, що С. до виборів 2010 року був членом ВО «Батьківщина», але після того, як «привласнив майно партійного осередку та документи», «був із ганьбою» вигнаний із «Батьківщини».

Керівник Центру зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області Лариса ВОЛКОВА підтвердила факт написання відповідної заяви. «Заява прийнята. Наразі з’ясовуються обставини події», - сказала Л.ВОЛКОВА.

За даними ЦЗГ, на місці події була виявлена стріляна гільза калібру 7,62 мм, в одного з учасників конфлікту вилучено мисливський карабін АКМС-МФ-1 калібру 7,62 мм (є відповідний дозвіл), який передано на експертизу для встановлення факту використання зброї під час вказаних подій.

У своїх поясненнях власник зброї повідомив, що під час конфлікту 24-річний хлопець схопив у руки ножа, а тому він був вимушений зробити попереджувальні постріли зі зброї для самозахисту.

