Київ. 11 травня. УНІАН. У Києві керівники міністерств і відомств, пов’язаних з безпекою на дорогах, народні депутати, представники міжнародних організацій та бізнесу провели прес-конференцію, присвячену старту Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху (2011-2020рр), проголошеного ООН.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, метою цієї ініціативи стало бажання державних діячів, громадських організацій, бізнесу та засобів масової інформації зробити все для скорочення кількості смертей та травматизму від ДТП шляхом активізації дій на регіональному, національному та глобальному рівнях.

Зустріч розпочалася зі вступного слова Ігора Поканевича, керівника Бюро Всесвітньої громадської організації охорони здоров’я в Україні, який наголосив, що ситуація з безпекою дорожнього руху потребує негайного вирішення.

Україна за рівнем смертності ДТП посідає п’яте місце в Європі. Основними чинниками аварій, як зазначив Ігор Поканевич, є перевищення швидкості та водіння в стані алкогольного сп’яніння,а невикористання ременів безпеки, дитячих крісел або захисних шоломів у мотоциклістів неминуче призводить до травматизму.

Окрему увагу приділили діяльності, що спрямована на забезпечення безпеки на автошляхах.

За оцінками ВООЗ, якщо не вжити термінових заходів, до 2020 року аварії на дорогах стануть головною причиною смертності у світі, наголосив президент правління Міжнародного фонду «Єдиний світ» Едуард Прутнік. Він зазначив, що Верховна Рада України підтримала ініціативу Асоціації безпеки дорожнього руху (БДР) та Глобального партнерства з БДР по проведенню в листопаді нинішнього року Міжпарламентської зустрічі з питань ефективності національного законодавства у сфері БДР. Ініціатива була також підтримана Європейською економічною комісією ООН.

Президент ВГО «Асоціація безпеки дорожнього руху» Михайло Берлін, у свою чергу, визначив основну мету проголошеної ініціативи. Він зазначив, що основним завданням для попередження високого рівня смертності є забезпечення належної швидкої допомоги, яка відсутня в Україні. Михайло Берлін підкреслив, що медична допомога повинна виїжджати на місце аварії у перші 10-15 хвилин, тоді вірогідність врятувати життя потерпілих значно зросте.

Остання частина зустрічі була присвячена участі ДАІ в питаннях безпеки дорожнього руху.

Начальник ДАІ МВС України Валерій Лозовий зазначив, що для зменшення аварійності на дорогах потрібно переглянути статті Адміністративного кодексу щодо покарання за порушення правил дорожнього руху, потрібно перейти на авто патрулювання, створити стаціонарні пости інспекторів та ввести новітню техніку для авторегулювання.