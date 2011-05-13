На Вінниччині державний аудитор КРУ попався на хабарі

Вінниця. 13 травня. УНІАН. У Вінницькій області провідного державного аудитора контрольно-ревізійного управління області затримали на хабарі.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України у Вінницькій області прокуратурою міста Вінниці порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно провідного державного аудитора контрольно-ревізійного управління в зазначеній області.

Він отримав 3 тис. грн. хабара від приватного підприємця за невнесення до акту перевірки виявлених порушень та ненакладення штрафних санкцій.

Триває слідство.