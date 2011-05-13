В Криму затримали шахраїв, які «спеціалізувалися» на пенсіонерах

Сімферополь. 13 травня. УНІАН. Правоохоронці затримали шахраїв, які ошукали пенсіонерів на 50 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС України в АР Крим, у результаті оперативно-розшукових заходів, проведених правоохоронцями, 5 травня були затримані двоє кримчан, на рахунку яких 14 злочинів, скоєних стосовно пенсіонерів.

За даними відділу зв‘язків з громадськістю, зловмисники прописані у м.Сімферополі, один з них - 36-річний чоловік в 2006 році був засуджений за скоєння шахрайства, інший, 47-річний чоловік, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

«Діяли за такою схемою: вибраній жертві під ноги підкидалася грошова «лялька», після чого один із шахраїв підходив і, підбираючи гроші, умовляв свідка розділити їх порівну. Потім до компанії приєднувався другий зловмисник, який починав вимагати нібито загублені ним гроші. Акторські здібності і вміння переконувати, приводили до того, що жертва, намагаючись довести свою чесність, діставала наявну при собі готівку, демонструючи стороннім вміст гаманця і кишень. Кожного разу події розвивалися по-різному - іноді зловмисникам вдавалося відбирати грошові кошти без застосування сили, часом відбирали їх за допомогою погроз, а в деяких випадках просто крали», - зазначається у повідомленні.

Жертвами шахраїв ставали пенсіонери. Місця «промислів» обирали в населених пунктах сільських районів, розташованих неподалік від столиці кримської автономії. Всі злочини сімферопольці здійснювали серед білого дня.

«У квітні подільники скоїли розбійний напад – погрожуючи ножем пограбували пенсіонерку. Жінка приїхала в Саки з району, щоб покласти гроші на кредитну картку в одному з банків. Після того, як внесла в касу гроші, вона вирішила перевірити стан рахунку в банкоматі. Поруч опинився один із зловмисників, адже шахраї відстежували своїх жертв біля відділень банків і ощадних кас. Прохаючи допомоги у незнайомця, пенсіонерка і подумати не могла, що стане об'єктом нападу. У ході слідства було встановлено, що після того, як «люб'язний» чоловік їй допоміг, він зі своїм приятелем переслідував жінку на машині. Вже в селі зловмисники спробували відібрати у пенсіонерки банківську картку, спочатку за допомогою шахрайства, підкинувши «ляльку». Проте жінка легко розкрила обман, тому аферистам довелося на ходу «імпровізувати». Один з них витягнув ніж і, приставивши його до спини селянки, відібрав у неї банківську картку та 500 гривень, які залишалися в гаманці у жінки», - зазначається у повідомленні.

За всіма фактами затримані зізналися. Ведеться слідство. На їх рахунку 14 злочинів: розбій, крадіжка, пограбування та шахрайства, вчинені на території Сакського і Бахчисарайського районів. За попередніми підрахунками, загальна сума відібраних у пенсіонерів грошей, складає понад 50 тисяч гривень.

Згідно зі ст.ст.190, 185, 186 та 187 Кримінального кодексу України, за якими порушено кримінальні справи, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.