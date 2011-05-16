Директор ТзОВ до Держрезерву замість масла постачав спред
Збитки становлять 20 млн. грн.
Київ. 16 травня. УНІАН. 13 травня Генеральною прокуратурою України затверджено обвинувальний висновок та направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього директора одного із ТОВ у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, досудовим слідством, проведеним Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, встановлено, що вказаним керівником у липні 2009 року відповідно до укладених угод замість масла вершкового було закладено до Державного матеріального резерву продукт «Спред та суміші жирові», який за своїми властивостями відповідає ДСТУ 4445:2005, чим спричинено державі збитки на суму близько 20 млн. грн.
Обвинуваченій обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд.
У ході розслідування справи Держкомрезервом до вказаного товариства пред'явлено цивільний позов про відшкодування заподіяних збитків на суму понад 64,8 млн. грн.