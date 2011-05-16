На Сумщині викрили конвертаційний центр з обігом 170 млн. грн.

Суми. 16 травня. УНІАН. Співробітники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Сумській області затримали двох підозрюваних в організації міжрегіонального конвертаційного центру з обігом близько 170 млн. грн.

Як повідомила УНІАН прес-секретар податкової міліції ДПА в Сумській області Наталія ШАПОВАЛ, діяльність з переведення у готівку грошових коштів організували двоє керівників підприємств Сумської і Дніпропетровської областей. Вони зареєстрували ряд фіктивних фірм, рахунки яких використовували для переведення у готівку грошових коштів, одержаних від проведення незаконних операцій із зерном. Купуючи зернові безпосередньо у виробників, за документами вони проводили операції за завищеними цінами через підконтрольні підприємства. Надалі безготівкові кошти переводитися у готівку і використовувалися у господарській діяльності.

В офісі конвертаційного центру вилучені бухгалтерські і податкові документи, печатки, комп`ютерна техніка. Накладені арешти на банківські рахунки трьох юридичних осіб. Крім того, арештовано майно вартістю 700 тис. грн., сказала Н.ШАПОВАЛ.