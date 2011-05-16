У Харкові підпалили мечеть
16:56, 16 травня 2011Кримінал
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На заборі здійснили брутальні надписи речовиною чорного кольору
Харків. 16 травня. УНІАН. У Харкові невідомі підпалили двері мечеті.
Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області.
Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що невідомі особи на заборі здійснили брутальні надписи речовиною чорного кольору, після чого проникли на територію мечеті і підпалили вхідні двері.
Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.
Проводяться заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до підпалу.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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