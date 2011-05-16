У Полтаві пограбовано банк

Полтава. 16 травня. УНІАН. У Полтаві пограбовано філіал банку.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ, сьогодні о 16.15 на пульт приватної охоронної фірми надійшов тривожний сигнал.

«Касир філіалу розповіла, що до приміщення філіалу зайшов чоловік, років 30, і довго крутився… Коли у приміщенні залишилося мало відвідувачів, він розбив поки що невстановленим предметом вікно в касі та зажадав грошей. Він вкрав 17 тис. грн.», - повідомив Ю.СУЛАЄВ.

За даними міліціонерів, в цьому філіалі банку немає відеоспостереження і фізичної охорони.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.