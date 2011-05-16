На Полтавщині порушено справу проти посадовців Служби автодоріг

Полтава. 16 травня. УНІАН. Прокуратурою Полтавської області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Служби автомобільних доріг в Полтавській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прокуратура Полтавської області.

За її даними, ці особи навмисно, без внесення відповідних змін до проектно-кошторисної документації з реконструкції автомобільної дороги державного значення «Київ - Харків - Довжанський», за рахунок коштів державного бюджету, виділених для реалізації Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, сплатили одному з ТОВ роботи з обладнання георешітки і двошарового щебеневого покриття на загальну суму майже 3 млн. грн.

Таким чином, державі було завдано шкоди на зазначену суму.

Для проведення досудового слідства кримінальну справу направлено Полтавському транспортному прокурору.