На Хмельниччині пасічники вкрали з державної пасіки 22 вулики бджіл

Хмельницький. 17 травня. УНІАН. На Хмельниччині, у місті Стара Синява, працівники міліції затримали п’ятьох осіб, які викрали з державної пасіки разом з вуликами 22 бджолині сім’ї.

Про це кореспондента УНІАН повідомила співробітник Відділу зв’язків з громадськістю Управління МВС у Хмельницькій області Юлія ГРИНЬ.

За її словами, затримані є бджолярами.

“Вони вирішили пограбувати державну пасіку. Один із них за зиму побудував чотири нових вулики, тож викрадав бджіл для себе, його спільники вирішили продати медоносів іншим бджолярам. Вартість 22 бджолиних сімей становить 12 тис. грн.”, - зауважила Ю.ГРИНЬ.

Проти затриманих порушено кримінальну справу за ч. 2 статті 185 «Крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб» Кримінального кодексу України (карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк).