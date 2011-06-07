Начальник відділу райуправління Пенсійного фонду привласнив 1 млн. грн.

Київ. 7 червня. УНІАН. У Києві викрито колишнього начальника відділу одного із районних управлінь Пенсійного фонду України, який заволодів коштами Фонду на суму близько 1 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зокрема, встановлено, що впродовж 2007-2011 років цей службовець формував фіктивні пенсійні справи та через банкомати одержував нараховані на особисті рахунки неіснуючих пенсіонерів гроші, заволодівши у такий спосіб коштами Пенсійного фонду України на загальну суму близько 1 млн. грн.

Прокуратурою Святошинського району столиці за матеріалами службової перевірки, проведеної Головним управлінням Пенсійного фонду України в Києві, проти цього екс-начальника відділу райуправління ПФУ порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення (ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України).

Кримінальним кодексом передбачено покарання за вчинення вказаних злочинів у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час у кримінальній справі проводяться першочергові слідчі дії, зазначили в столичній прокуратурі.