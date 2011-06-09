У Донецькій області СБУ затримала посадовця виправного центру

Донецьк. 9 червня. УНІАН. У Донецькій області співробітники Служби безпеки України затримали посадовця одного з виправних центрів під час отримання ним хабара у розмірі 4 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-секторі управління СБУ в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, начальник відділу соціально-виховної роботи вимагав гроші за сприяння у достроковому звільненні засудженого за навмисне нанесення тілесних ушкоджень. Хабарник одержав 4 тис. грн. неподаліко від адміністративної будівлі колонії, де і був затриманий оперативниками СБУ і представниками Управління з питань виконання покарань.

За матеріалами СБУ органами прокуратури порушена кримінальна справа за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 5 до 10 років.