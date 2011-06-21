На Львівщині пасажири маршрутки обікрали водія
12:49, 21 червня 2011Кримінал
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Затримано двох львів’ян
Львів. 21 червня. УНІАН. До Сихівського райвідділу міліції Львова із заявою про крадіжку грошей звернувся 42-річний житель Пустомитівського району області, який працює водієм маршрутного таксі у Львові.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік повідомив, що 18 червня, о 15.00, під час того як він слідував по проспекту Червоної Калини у Львові невідомі викрали з салону маршрутного таксі гроші (виручку) в сумі 370 гривень.
Вжитими заходами, правоохоронці затримали за крадіжку двох безробітних 25-річних мешканців Львова.
Речові докази – вилучено.
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