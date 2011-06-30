У Донецькій області міліція за 5 місяців ліквідувала 80 «копанок»

Донецьк. 30 червня. УНІАН. У місті Торез Донецької області за 5 останніх місяців міліція ліквідувала 80 «копанок» - місць незаконного видобування вугілля, які щодня видавали на-гора близько 300 тонн твердого палива.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Торезького міськвідділу міліції.

Також з цих нелегальних місць видобування було вилучено більш як 70 тонн вугілля.

Крім того, правоохоронці під час ліквідації «копанок» вилучили 17 одиниць спеціальної техніки - компресори і лебідки, за допомогою яких велося незаконне видобування, а також автомобілі, якими перевозилася вугільна маса.

З початку року в м. Торез за фактами незаконного видобування корисних копалин за ст. 240 КК України порушено 25 кримінальних справ, 21 справу направлено до суду.

Тільки з початку червня співробітники міської міліції спільно з обласною і міською прокуратурою і міським відділом СБУ виявили чотири факти незаконного видобування кам`яного вугілля. Видобування велося в районі урочища «Глухе» неподалік від шахти «Північна» і в районі селища шахти «Лутугіна». За всіма виявленими злочинами слідчим відділом порушені кримінальні справи, ведеться слідство.