У засіданні по справі Тимошенко оголошено перерву до 15 липня

Київ. 11 липня. УНІАН. Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву до 15 липня у розгляді кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання буде поновлено 15 липня о 9.00.

При цьому Р.КІРЄЄВ зобов’язав Ю.ТИМОШЕНКО повідомити її захисника Сергія ВЛАСЕНКА про проведення судового засідання 15 липня.