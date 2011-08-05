Співробітника Південної митниці затримали за хабарництво

Київ. 5 серпня. УНІАН. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти співробітника Південної митниці, який отримав хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державна митна служба України, СБУ разом зі Службою з питань протидії корупції Держмитслужби викрила факт хабарництва в Одесі.

Затримано одного співробітника Південної митниці.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за статтею 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

На роботі Одеського морського торгівельного порту проведення операції не позначилося. Черг та затримок у митному оформленні немає.

Як повідомляв УНІАН, джерело в Одеському морському торговельному порту повідомило УНІАН, що 4 серпня співробітники СБУ провели в Одеському порту операцію із затримання фахівців Відділу митного оформлення Південної митниці.

«Бійці спецпідрозділу в масках, які ввійшли після обіду 4 серпня в будівлю митного терміналу на вулиці Одарія, не випустили до 19.00 жодного із півсотні співробітників Відділу митного оформлення», - додав співрозмовник агентства.

У прес-службі Південної митниці підтвердили факт проведення оперативно-слідчих заходів столичним підрозділом СБУ на митному терміналі в Одеському порту, додавши, що «у зв`язку з інцидентом процес оформлення контейнерних вантажів в ОМТП призупинився».