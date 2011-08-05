Українські митники затримали партію м’ячів «EURO 2012»

Київ. 5 серпня. УНІАН. Українські митники затримали партію м’ячів із незаконно використаною символікою «EURO 2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, 800 надувних футбольних м‘ячів та 600 міні-футбольних м‘ячів надійшло з Німеччини на адресу добре відомого в Україні підприємства. Під час митного контролю зазначеного товару на кожному м‘ячі митниками було виявлено знак для товарів та послуг «EURO 2012», який є об‘єктом права інтелектуальної власності УЄФА.

Крім того, зазначені футбольні м‘ячі оформлені у вигляді державних прапорів України та Польщі – країн, які є господарями європейського чемпіонату з футболу 2012 року. Тобто, наявні ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Оскільки будь-яке використання даного знаку без дозволу УЄФА забороняється, митницею було призупинено митне оформлення даної партії товару та проінформовано представника правовласника знаку «EURO 2012» в Україні, який підтвердив незаконне використання символіки чемпіонату.

У даний час митниця призупинила оформлення даного товару. Проінформовано представника правовласника знаку «EURO 2012» та декларанта товару про вимоги законодавства в даній сфері. Подальша доля товару залежить від рішення правовласника знаку «EURO 2012».