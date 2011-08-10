На Волині внаслідок вибуху боєприпасу загинув підліток
11:18, 10 серпня 2011Кримінал
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Ще один юнак в лікарні
Луцьк. 10 серпня. УНІАН. У Волинській області внаслідок вибуху боєприпасу один підліток загинув, ще один госпіталізований.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Управління МНС України у Волинській області, нещасний випадок стався 9 серпня у селі Поворськ Ковельського району.
Встановлено, що хлопці знайшли на території діючого полігону військової частини вибухонебезпечний предмет та принесли його додому. Пристрій здетонував під час спроби його розібрати. Внаслідок вибуху 14-річний хлопець загинув, його 18-річний товариш госпіталізований з важкими пораненнями до районної лікарні.
Обставини події та тип вибухонебезпечного предмету встановлюються.
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