На Волині внаслідок вибуху боєприпасу загинув підліток

Луцьк. 10 серпня. УНІАН. У Волинській області внаслідок вибуху боєприпасу один підліток загинув, ще один госпіталізований.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Управління МНС України у Волинській області, нещасний випадок стався 9 серпня у селі Поворськ Ковельського району.

Встановлено, що хлопці знайшли на території діючого полігону військової частини вибухонебезпечний предмет та принесли його додому. Пристрій здетонував під час спроби його розібрати. Внаслідок вибуху 14-річний хлопець загинув, його 18-річний товариш госпіталізований з важкими пораненнями до районної лікарні.

Обставини події та тип вибухонебезпечного предмету встановлюються.