Україна посідає 1-ше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму

Україна посідає:

1-ше у світі за рівнем дитячого алкоголізму (дані ВООЗ).

1-ше в Європі та Центральній Азії за поширенням ВІЛ серед дорослого населення. Щорічні показники захворюваності на ВІЛ в Україні зросли з 2001-го по 2010 рік більш ніж удвічі (Доповідь ЮНЕЙДС про Всесвітню епідемію СНІДу, 2010).

1-ше в Європі за поширеністю ВІЛ серед вагітних жінок. 2010-го цей показник становив 0,55% (Мінздоров’я України, 2010).

2-ге у світі за величиною боргу перед МВФ (12,66 млрд. дол. у серпні 2010 р.).

3-тє у світі за поставками легкооборонної техніки, зокрема бронетранспортерів БТР-3 «Гардіан» та БТР-4 «Буцефал» (виробляються в Харкові). Попереду України — Фінляндія і Росія.

3-тє за обсягами експорту ячменю — 16,7% світового ринку.

4-те (6%) — за експортом кукурудзи.

4-те серед країн із найгіршою економікою за версією Forbes.

4-те у світі за обсягами вирощування картоплі. При цьому останніми роками вона закуповувала картоплю для власних потреб у Єгипті та Саудівській Аравії (у пустелі!).

5-те в Європі (після ФРН, Італії, Великобританії, Франції) і

21-ше у світі за кількістю населення. 2001 року на частку України припадало 7,3% населення Європи й 1% населення Землі. Нас було 49,5 млн. чоловік. На 2011 рік ми втратили майже 4 мільйони. Нас залишилося 45 млн. 787,5 тис. За темпами вимирання Україна перебуває серед світових лідерах. Згідно з даними сайта ЦРУ на матеріалах 231 країни світу, гірше справи йдуть тільки на Північних Маріанських Островах, Островах Кука, у Сен-П’єр і Мікелон, Болгарії, Чорногорії та Естонії.

5-те у світі серед країн із найбільшою кількістю емігрантів. За даними Світового банку на 2010 рік, за кордоном перебуває 6,6 млн. українців, які виїхали в різні роки (це майже 15% від загальної кількості теперішнього населення країни). Кількістю емігрантів Україна поступається тільки Мексиці (11,9 млн.), Індії (11,4 млн.), Росії та Китаю (11,1 й 8,3 млн. відповідно).

5-те у світі за виробництвом продукції бджільництва. У середньому щорічно Україна експортує близько 7,5 тис. тонн меду при виробництві 75 тис. тонн.

5-те у світі за кількістю споживаного алкоголю на душу населення. За даними ВООЗ, обсяг спиртного, випитого пересічним громадянином України за рік, становить 15,6 літра. Більше, ніж в Україні, п’ють тільки в Росії, Угорщині, Чехії та Молдові.

5-те у світі за кількістю запусків ракет-носіїв.

6-те (5,4% світового ринку) — за обсягами експорту пшениці.

7-ме в світі серед країн із найвищим рівнем комп’ютерного піратства.

За оцінкою Асоціації виробників програмного забезпечення (BSA), комерційна вартість неліцензійного програмного забезпечення, встановленого на персональні комп’ютери в нашій країні, сягнула рекордних 571 млн. дол.

8-ме у світі за обсягами виплавки сталі в рейтингу 64 країн — основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі.

9-те у світі за кількістю студентів із-за кордону. У трійці лідерів — США (21%), Великобританія (10%) та Німеччина (7,5%). Із пострадянських країн нас випереджає тільки Росія.

10-те за величиною боргу перед Світовим банком (3,22 млрд. дол.).

10-те у світі (з 217) за кількістю ув’язнених на 100 тисяч населення — 334 (при нормі 70—80 чоловік для розвинених країн і 141 — у світі). За даними Лондонського королівського коледжу.

Лідером уже багато років залишаються Сполучені Штати, випереджаючи навіть густонаселений Китай (2-ге місце). На 3-му місці — Росія, на 4-му — Бразилія, на 5-му — Індія, на 6-му — Мексика, на 7-му — Таїланд, на 8-му — Іран, на 9-му — ПАР, і замикає десятку Україна.

11-те у світі за імміграцією. 2010 року в нас зареєструвалося 5,3 млн. іноземців. Найбільше з РФ, Білорусі, Казахстану.

12-те за експортом зброї у світі, згідно з рейтингом Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу (SIPRI).

15-те у світі за кількістю статей посіла українська «Вікіпедія», випередивши фінську.

22-ге з 85 за революційними настроями у світі, згідно з рейтингом газети The Wall Street Journal, складеному на основі трьох показників: соціальна несправедливість, схильність до революцій та те, яку частину із загальних витрат у сім’ї становлять витрати на їжу.

Критерій «соціальна несправедливість» базувався на даних Transparency International, індексові розвитку людського потенціалу ООН.

28-ме у світі за швидкістю Інтернету. Такі дані наводить компанія Pingdom, що проводила 2010 року дослідження у 50 країнах світу.

Середня швидкість виходу в Інтернет для українських користувачів становить 2,28 мегабіта на секунду.

38-ме у світі за обсягами виробництва авто. Це четверта позиція з кінця.

42-ге у світі за площею території.

44-те зі 138 у рейтингу гендерної нерівності, що входить в індекс людського розвитку. Індекс відбиває вразливість жінок у трьох сферах — репродуктивне здоров’я, присутність у парламенті та економічна діяльність.

57-ме з 59 у рейтингу найбільш конкурентоздатних країн від Міжнародного інституту управлінського розвитку світу. Нижче в рейтингу тільки дві держави — Хорватія й Венесуела (58-ме і 59-те місця відповідно).

69-те (зі 169) у звіті щодо людського розвитку ООН за 2010 рік. У цій групі Україну випереджають Білорусь (61-ше місце), Росія

(65-те місце), Казахстан (66-те), Азербайджан (67-ме).

69-те зі 153 у рейтингу миролюбності Global Peace Index 2011 року, який оцінює рівень безпеки та спокою життя в різних країнах земної кулі й складається аналітиками австралійського Institute for Economics and Peace.

73-те (між Намібією і Ботсваною) у загальносвітовому рейтингу якості життя.

Минулого року ми були 68-ми. Падіння в рейтингу пов’язане з погіршенням економічної ситуації.

Всього у рейтингу брали участь 192 країни. Росія, наприклад, попри свій значно вищий економічний потенціал, облаштувалася нинішнього року на 118-му рядку рейтингу. Західні експерти занизили її місце в основному через проблеми з громадянськими свободами. Очевидно, з тієї ж причини на 141-му місці опинилася Білорусь.

74-те у світі за кількістю щасливих людей, за даними всесвітнього соціологічного опитування Gallup. У Росії щасливих більше.

90-те у світовому рейтингу країн за прийняттям та розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Ми поступаємося Перу (89-те місце) і Пакистану (88-ме місце). Російська Федерація перебуває на 77-му місці. 1992-го Україна була на 9-му місці.

110-те зі 177 у рейтингу Фонду світу найменш заможних держав. Найзаможнішою країною виявилася Фінляндія, за нею ідуть Норвегія, Швеція, Швейцарія, Данія, Нова Зеландія, Ірландія, Люксембург, Австрія, й замикає десятку найзаможніших країн Канада.

131-ше в рейтингу свободи слова організації «Репортерів без кордонів»-2010, опустившись за рік на 42 позиції.

134-те зі 180 у світі за рівнем корупції. 2007-го ми посідали 118-те місце.

Цей рейтинг підготовлено глобальною антикорупційною неурядовою організацією Transparency International.

У рейтингу, де рівень корупції оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів, в якій 0 означає тотальну корумпованість держави, а 10 — фактичну відсутність корупції, Україна отримала 2,4 бала (2009 року — 2,2).

164-те в рейтингу економічних свобод серед 179 країн світу. Серед європейських країн у цьому рейтингу Україна опинилася на останньому місці.

А за рейтингом свобод у країнах світу 2011 року, який підготувала організація «Фрідом Хаус», Україна втратила свої позиції, перемістившись із категорії «вільних» у категорію «частково вільних». Україна стала однією з двох країн у світі, які були занижені в рейтингу за результатами діяльності 2010 року (FreedomHouseReport, April 2011).

181-ше серед 183 країн світу за простотою сплати податків, за даними аналітиків Світового банку. Вище нашої країни за цим показником опинилися Білорусь, Венесуела, навіть Чад і Конго.

За кількістю податків та зборів до бюджету (135) Україна встановила абсолютний рекорд і тому опинилася на останньому місці.

У середньому на податкову звітність і сплату податків українсь¬кі підприємці витрачають 657 годин на рік.

Дзеркало тижня. Україна