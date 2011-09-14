На Кіровоградщині жінка задушила ковдрою 13-місячного сина

Кіровоград. 14 вересня. УНІАН. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Кіровоградської області призначила покарання 25-річній жительці райцентру Новгородка у вигляді 10 років позбавлення волі за вбивство 13-місячного сина.

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Кіровоградської області.

Жінку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Суть справи полягає у тому, що 25-річна жінка, перебуваючи у роздратованому стані внаслідок безсоння і тривалого плачу дитини, задушила ковдрою власного сина. Тіло у двох поліетиленових пакетах вона винесла до напіврозваленого будинку і повідомила міліцію про нібито зникнення хлопчика.

Під час розгляду справи Долинський районний суд призначив жінці 7 років позбавлення волі. Прокурор в апеляційному позові наполіг на суворішому покаранні.

