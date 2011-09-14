Генпрокурори СНД дали оцінку виконанню міжнародних договорів

Мінськ. 14 вересня. УНІАН. Генеральні прокурори країн СНД дали оцінку виконанню міжнародних договорів у сфері боротьби зі злочинністю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, сьогодні в Мінську пройшло засідання Координаційної ради генеральних прокурорів (КРГП) держав СНД. У ньому взяли участь делегації Білорусі, України, Росії, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану та Молдови.

На засідання було винесено 19 питань. Зокрема, генпрокурори обговорили підсумки виконання Міждержавної програми спільних заходів боротьби зі злочинністю, програм співробітництва в боротьбі з тероризмом таі іншими насильницькими проявами екстремізму, незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин, торгівлею людьми, незаконною міграцією.

Також на засіданні було обрано голову Координаційної ради генеральних прокурорів. Ним став генеральний прокурор РФ Юрій ЧАЙКА.

Учасники засідання розглянули питання захисту прав громадян, особливо тих, які знаходяться за межами своєї держави, на територіях країн СНД, і затвердили План роботи КРГП держав СНД на 2011-2013 роки.

Довідка УНІАН. Координаційна рада генеральних прокурорів держав СНД створена 7 грудня 1995 року. КРГП має статус міжнародної. До його складу входять представники Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану та України.

