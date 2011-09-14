На Луганщині дерево залишило без газу та електрики 99 будинків

Луганськ. 14 вересня. УНІАН. У місті Попасна Луганської області дерево, що впало на лінії електропередач, залишило без газу та електрики 99 приватних будинків.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Луганської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, дерево впало 13 вересня через складні погодні умови і обірвало лінії електропередач, а також зрушило вуличний надземний газопровід середнього тиску діаметром 50 мм.

На даний момент подача газу припинена, небезпеки вибуху немає.

За неофіційною інформацією, ремонтні роботи ускладнює той факт, що газопровід не перебуває на балансі «Попасна міжрайгаз», а є власністю кооперативу, де сталася аварія. Без згоди голови кооперативу працівники «Міжрайгазу» не можуть розпочати ремонтні роботи. Тому коли буде подано газ в будинки жителів невідомо.