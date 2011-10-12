Завтра буде рішення щодо строків адміністративного затримання



Київ. 12 жовтня. УНІАН. Конституційний Суд України 13 жовтня оприлюднить прийняте 11 жовтня Рішення у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України „Про міліцію“ (справа про строки адміністративного затримання).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Як нагадали в Конституційному Суді суть питання, суб’єкт права на конституційне подання вважає, що окремі положення статті 263 Кодексу про адміністративні правопорушення та пункту 5 частини першої статті 11 Закону „Про міліцію“ стосовно строків затримання осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, та порядку обчислення таких строків не відповідають вимогам статті 29 Конституції України.

Також народні депутати вважають, що оспорювані положення звужують право людини на свободу та особисту недоторканість і створюють передумови для порушення права на правову допомогу, визначеного статтею 59 Конституції.

Оприлюднення рішення розпочнеться о 10.00. Після цього відбудеться прес-конференція судді-доповідача у справі Андрія СТРИЖАКА.