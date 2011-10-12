На Миколаївщині зять пошматував ножем тещу і тестя

Миколаївська область. 12 жовтня. УНІАН. У Миколаївській області чоловік вбив тестя, поранив тещу а потім намагався покінчити життя самогубством. Подробиці події розповіли місцеві правоохоронці.

Як повідомляється, бійня сталась серед білого дня у Снігурівському районі. До міліції подзвонили односельці та повідомили , що селом ходить нетверезий озброєний чоловік та стріляє з рушниці.

Незадовго до цього жертвами зловмисника стало подружжя пенсіонерів, які тримали рушницю в будинку. Коли чоловік, що доводився пенсіонерам зятем, прийшов до них та наказав віддати йому зброю, ті відмовились. За це чолов’яга пошматував їх ножем. Хазяїн будинку від поранень помер.

До приїзду міліції односельці самі спіймали та обеззброїли стрілка. Затримати убивцю не складало великих зусиль. Після різанини свата з тещею та стрілянини у селі чоловік спробував накласти на себе руки – тим самим ножем полоснув себе по венах. Проте, вочевидь, поріз був несмертельний.

Міліції чоловік пояснив, що рушниця була йому потрібна, щоб убити сусіда. Той нібито вчинив у нього велику крадіжку. Єдине місце, де месник міг дістати зброю, був будинок його родичів.

За смерть тестя зятю світить 10 років тюрми. Якщо теща повторить долю чоловіка, покарання подовжиться вдвічі. Наразі жінка перебуває в реанімації.

ТСН