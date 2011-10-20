На Львівщині загинув інженер нафтопроводу „Дружба”

Львів. 20 жовтня. УНІАН. На Львівщині трагічно загинув 63-річний інженер-електрик філії „Магістральних нафтопроводів „Дружба”.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, трагедія сталася 19 жовтня у селі Козьова Сколівського району Львівщини. Під час обходу нафтового резервуару, з власної необережності впав у резервувар і загинув 63-річний львів’янин, інженер-електрик філії „Магістральних нафтопроводів „Дружба”.

За даним фактом проводиться розслідування.