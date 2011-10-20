Посадовець митного поста набрав хабарів на 70 тис. грн.

Львів. 20 жовтня. УНІАН. 20 жовтня прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу стосовного одного із керівників митного поста Львівської митниці за одержання хабарів на майже 70 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зокрема, відділ з розслідування злочинів щодо корупційних діянь прокуратури Львівської області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області 20 жовтня 2011 р. порушив кримінальну справу стосовно заступника начальника одного з митних постів Львівської митниці за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Встановлено, що вищезгаданий працівник митниці упродовж вересня-жовтня поточного року вимагав та одержав від підприємця хабарів на майже 70 тисяч гривень за нестворення перешкод при здійсненні митного оформлення вантажів, які переміщувалися на митну територію України.

При одержанні чергової частини хабара, останнього 19 жовтня було затримано співробітниками УСБУ у Львівській області.

На даний час, слідство у кримінальній справі триває, проводяться першочергові слідчі дії.