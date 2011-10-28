П’яна матір викинула шестимісячну дитину з балкону

Донецьк. 28 жовтня. УНІАН. У Донецькій області під час сварки із чоловіком молода матір, в стані алкогольного сп’яніння, викинула із балкону третього поверху шестимісячну дитину.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Донецькій області.

На місці події медики констатували закриту черепно-мозкову травму й госпіталізували маля для проведення стаціонарного лікування.

Того ж дня мати постраждалої дівчинки була затримана співробітниками міліції й поміщена в ізолятор тимчасового тримання. Їй пред'явлене обвинувачення в здійсненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 і ч.2. (п.2) ст.115 КК України (замах на навмисне вбивство малолітньої дитини).

Яким був психічний стан матері в день здійснення злочину, визначить призначена їй стаціонарна судово-психіатрична експертиза.

Наразі жінка відпущена на підписку про невиїзд. Її дочка перебуває в дитячому відділенні лікарні.

За словами медиків, життя дитини вже поза небезпекою.