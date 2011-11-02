У Луганську невідомі розгромили кіоск з шаурмою

Луганськ. 2 листопада. УНІАН. У Луганську міліція розповіла подробиці вчорашнього погрому магазинів і побиття іноземних студентів.

Як з'ясувалося, 1 листопада о 18.00 до чергової частини Ленінського РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області надійшло повідомлення від кухаря кіоску "Шаурма Фастфуд Стамбул" про те, що невідомі особи пошкодили вітрини та торгівельне обладнання кіоску.

Через кілька секунд у цю ж чергову частину зателефонував працівник охоронного агентства, який повідомив, що невідомі особи пошкодили скло в кіоску "Мобільні телефони", розташованому по тій же вулиці, що й кіоск.

На місце події були направлені наряди батальйону патрульної служби, батальйону міліції оперативного реагування "Беркут", державної служби охорони, слідчо-оперативні групи, а також орієнтовані всі наряди зовнішніх служб.

Встановлено, що 15-25 невідомих осіб віком 20-25 років, на обличчях яких були медичні маски, з використанням бейсбольних бит пошкодили скляні вітрини й устаткування вище зазначених кіосків.

Після цього попрямували в гуртожитку Луганського педагогічного університету.

Біля гуртожитку Луганського педагогічного університету сталася бійка між цими особами та іноземними студентами ВНЗ. Під час бійки четверо іноземних студентів отримали тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, закритої черепно-мозкової травми та забиття м'яких частин тіла. Крім того, у одного іноземного студента було викрадено гроші і мобільний телефон.

Як повідомляє відділ зв'язків з громадськістю УМВС України в Луганській області, за даними фактами порушені кримінальні справи. В даний час проводиться досудове слідство.

ТСН