Міліція перевіряє заяву про напад на офіс «Україна майбутнього»

Дніпропетровськ. 12 грудня. УНІАН. Правоохоронні органи перевіряють інформацію про напад на офіс партії «Україна майбутнього» в Кривому Розі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій ЩЕРБАТОВ.

За його словами, перевірка триває згідно із заявою, переданої до міліції керівником Криворізької міської організації партії «Україна майбутнього».

«Ми надамо офіційну інформацію з цього приводу після проведення перевірки», - зазначив начальник ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, «Україна майбутнього» заявила, що в ніч на 11 грудня невідомі розгромили офіс партії у Кривому Розі.

За словами голови Криворізької міської організації партії Олени КЛЕМЕНТЬЄВОЇ, «незважаючи на те, що офіс був під охороною, вандалам вдалося розбити двері з подвійним склопакетом, вдертись до приміщення, розгромити комп`ютери та іншу оргтехніку».

За словами голови організації, даний інцидент, очевидно, пов`язаний з партійною діяльністю.

«Враховуючи те, що це не був грабунок, я впевнена, що цей погром пов`язаний з нашою політичною діяльністю. «Україна майбутнього» - єдина опозиційна партія в Кривому Розі», - зазначила вона.

«Ми вже звернулися до міліції, але нам сказали, що розраховувати на те, що зловмисники будуть спіймані, не варто», - сказала О.КЛЕМЕНТЬЄВА.