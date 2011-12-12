Міліція перевіряє заяву про напад на офіс «Україна майбутнього»
В Кривому Розі
Дніпропетровськ. 12 грудня. УНІАН. Правоохоронні органи перевіряють інформацію про напад на офіс партії «Україна майбутнього» в Кривому Розі.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій ЩЕРБАТОВ.
За його словами, перевірка триває згідно із заявою, переданої до міліції керівником Криворізької міської організації партії «Україна майбутнього».
«Ми надамо офіційну інформацію з цього приводу після проведення перевірки», - зазначив начальник ВЗГ.
Як повідомляв УНІАН, «Україна майбутнього» заявила, що в ніч на 11 грудня невідомі розгромили офіс партії у Кривому Розі.
За словами голови Криворізької міської організації партії Олени КЛЕМЕНТЬЄВОЇ, «незважаючи на те, що офіс був під охороною, вандалам вдалося розбити двері з подвійним склопакетом, вдертись до приміщення, розгромити комп`ютери та іншу оргтехніку».
За словами голови організації, даний інцидент, очевидно, пов`язаний з партійною діяльністю.
«Враховуючи те, що це не був грабунок, я впевнена, що цей погром пов`язаний з нашою політичною діяльністю. «Україна майбутнього» - єдина опозиційна партія в Кривому Розі», - зазначила вона.
«Ми вже звернулися до міліції, але нам сказали, що розраховувати на те, що зловмисники будуть спіймані, не варто», - сказала О.КЛЕМЕНТЬЄВА.