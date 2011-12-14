На Кіровоградщині 47-річний чоловік зґвалтував 74-річну бабцю

Кіровоград. 14 грудня. УНІАН. У Кіровоградській області працівники міліції затримали 47-річного жителя одного із сіл Кіровоградського району за зґвалтування 74-річної жінки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, зловмисник раніше вже був двічі судимий, у тому числі за скоєння подібного злочину.

Чоловік вночі проникнув до будинку жінки, вибивши двері.

Застосувавши фізичну силу та погрожуючи їй розправою, він познущався з літньої жінки.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до від трьох до п’яти років. Слідство триває.