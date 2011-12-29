Міліцію Полтавської області очолив Едуард Федосов

Сьогодні представили особовому складу

Полтава. 29 грудня. УНІАН. Начальником Головного управління МВС України в Полтавській області замість Олександра РУДЯКА призначено Едуарда ФЕДОСОВА. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні заступник міністра внутрішніх справ України Дмитро ВОРОНА представив особовому складу міліції області новопризначеного начальника. До цього Е.ФЕДОСОВ обіймав посаду начальника ГУБОЗ МВС України. За рішенням керівництва МВС, О.РУДЯКА призначено начальником ГУ МВС України у Львівській області.

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