9 злочинів, які "прославили" Луганськ

Київ. 18 січня. УНІАН. "Войовнича" родина Ландіків, неповнолітні кіднепери, погроми іноземців та жахливе ДТП на Театральній площі - таким постає з кримінальної хроніки нинішній Луганськ

У березні 2011-го кортеж депутата Партії регіонів, Віктора Ландіка, зупинили патрульні. На вимогу інспектора показати документи народний обранець не відреагував. Натомість, попросив власного охоронця дати ДАІшнику прочухана. В результаті інспектор потрапив до лікарні.

Наступний інцидент стався 18 квітня. Депутат Луганської обласної ради Микола Куценко влаштував бійку в магазині. За словами очевидців, депутат попросив робітників супермаркету показати сертифікат, що підтвердив би якість яєць. Однак, таких документів у магазині не виявилось. Через це Куценко почав жбурляти яйця у відвідувачів і розбив яєчний лоток об голову продавщиці. Сам депутат причетність до інциденту заперечує.

16 травня минулого року в Луганську неповнолітній хлопець викрав учня загальноосвітньої школи. Малолітній кіднепер утримував заручника на дачі батьків та вимагав викуп розміром у 150 тисяч гривень. Викрадача та жертву знайшли наступного ранку. Порушено кримінальну справу.

26 травня патруль ДАІ збив насмерть водія скутера. Свідки стверджують, що «ДАІшники переслідували хлопця, в грубій формі вимагали зупинитися та намагалися його підрізати». У міліції ж кажуть, що винен водій скутера, оскільки не зупинився на вимогу патрульних. Що саме порушив хлопець міліція не пояснила.

Одна з найрезонансніших справ минулого року також сталася у Луганську. Син депутата Партії регіонів, Роман Ландік, 5 липня побив дівчину в ресторані. Щоправда, на початку скандалу Ландік-молодший заперечував свою провину. Пізніше переховувався у сусідній Росії. Нині ж підсудний очікує на вирок, який мають озвучити 19 січня.

4 серпня в Луганській області депутат-регіонал побив дівчину й стріляв у міліціонерів. Інцидент стався в одному з розважальних закладів. За словами патрульних, група з семи осіб чіплялася до дівчат. «Один з чоловіків вдарив дівчину по обличчю. Потреплі звернулася до нас по допомогу. Коли ж ми спробували зупинити хуліганів, то вони накинулися на нас й жорстоко побили». Пізніше, при спробі затримання, один з порушників почав стріляти з мисливської рушниці. Двоє правоохоронців потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями ніг, ще двоє – зі струсом мозку.

1-го листопада в Луганську група молодиків влаштувала погроми місцевого значення. Для початку хлопці «розігрілися» на кіосках з шаурмою та мобільними телефонами. Після – пішли до Луганського педагогічного університету. Там 25 погромників влаштували бійку. В результаті до лікарні потрапили чотири студенти-іноземці. Порушено дві кримінальні справи за розбій та хуліганство.

21 листопада в Луганській області було вбито директора «Телерадіокомпанії КТК» Сергія Лободу. За словами правоохоронців, Лобода помер від удару по голові важким предметом. Тіло директора телерадіокомпанії знайшли у гаражі, який належав жертві.

Остання гучна подія трапилася в Луганську 13 січня, вже 2012 року. Водій під дією наркотиків наїхав на людей, що прийшли до головної ялинки. В результаті ДТП постраждало 12 осіб, загинула одна людина. Потерпілі звернулися до прокуратури з вимогою покарати винного.

Останнім часом Луганськ часто згадується в кримінальних хроніках, а за версією аналітичного центру Universitas, місто зайняло 7 сходинку в ТОП-10 найгірших міст України.

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