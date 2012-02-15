МВС створить для дітей окрему міліцію

Київ. 15 лютого. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ має намір створити ювенальну міліцію, яка займатиметься виключно дітьми, йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Під час зустрічі уповноваженого президента із прав дитини Юрія Павленка із представниками МВС співробітники міністерства представили затверджену концепцію формування ювенальної міліції.

Відповідно до концепції, така міліція створюватиме систему захисту прав дітей шляхом профілактики правопорушень серед них, організації їхнього розшуку, розкриття злочинів, вчинених дітьми і щодо них.

Крім того, у компетенції ювенальної міліції буде надання соціально-правової й психологічної допомоги дітям, що перебувають у складних життєвих обставинах. А також допомога тим дітям, права яких було порушено, виявлення причин та умов, що стають причинами правопорушень із боку дітей, залучення до відповідальності дорослих, що втягують дітей у злочинну діяльність, пияцтво, жебрацтво, чи які розбещують або експлуатують дітей.

Кадрову основу ювенальної міліції складуть працівники, що мають вищу юридичну або педагогічну освіту, у штаті районних і міських відділень міліції будуть професійні психологи по роботі з дітьми.

ТСН

