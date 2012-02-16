На Донеччині жінка забила 5-річну прийомну доньку

Донецьк. 16 лютого. УНІАН. Дев'ять років в'язниці отримала 47-річна Наталія Щербакова з міста Макіївка Донецької області. Гірницький райсуд міста визнав її винною у загибелі названої доньки 5-річної Анастасії. Вирок оголосили 3 лютого.

Наталія незаміжня, працювала провідницею в поїзді. У серпні 2009 року взяла у дитячому будинку сестер Анастасію й Аллу. Згодом сусіди помітили, що дівчатка постійно у синцях, шрамах, рани не гояться. 11 вересня 2010-го Анастасія померла від токсичного шоку, спричиненого зараженням крові.

— Так, я Настю в куток на гречку колінами ставила, била шнуром від зарядки. Але її за жахливу поведінку карали і в дитбудинку: закривали в темній кімнаті, били палицею, — каже Наталія Щербакова перед оголошенням вироку.

— Я Наташі говорила: "Давай віддамо Настю назад", — матір засудженої Ніна Яківна дістає з пакета фотографії дітей. — Якщо Аллочка — це ангел, то Настя — сущий демон. Ось бачите, Аллочка сидить на пластмасовому стільчику. Настя штовхнула її, стільчик зламався і поранив Аллочці спинку. А прокуратура вирішила, що той шрам на спині від побоїв.

Меншу дівчинку передали на виховання в іншу родину. Її рідна мати сидить у в'язниці за наркотики, батько помер через наркоманію.

Gazeta.ua