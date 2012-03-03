У Вінниці податківці завдали держбюджету збитків на 10 млн. грн.

Вінниця. 3 березня. УНІАН. У Вінниці викрито посадових осіб Державної податкової інспекції у м. Вінниці внаслідок дій яких до бюджету не надійшло більше 10 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Як зазначається у повідомленні, службові особи Державної податкової інспекції у м. Вінниці, у 2011 році зловживаючи службовим становищем, незаконно звільнили одне із приватних акціонерних товариств від сплати до бюджету грошових зобов'язань на загальну суму 10 208 207 гривень.

Прокуратурою міста Вінниці порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями ДПІ у м. Вінниці за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України (зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).