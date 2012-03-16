У хмельницькому нічному клубі побили міліціонерів

Хмельницький. 16 березня. УНІАН. Двох міліціонерів, які знаходились при виконанні, побили близько десяти молодиків у нічному клубі торговельно-розважального центру «Оазис», що у Хмельницькому.

- Наразі прокуратурою проводиться розслідування. Затримано четверо молодиків віком від 21 до 25 років. Відомо, що нападників було близько десяти. Подробиці інциденту та кількість підозрюваних встановить слідство, - розповідає інспектор із зв'язків з громадськістю управління Державної служби охорони Альона Шибунько.

Як стало відомо, на допомогу 28-річному та 26-річному міліціонерам, які несли службу на території, виїхав додатковий наряд міліції. Він і затримав чотирьох підозрюваних: 25-річного, 21-річного, 22-річного та 24-річного хмельничан. А побитих правоохоронців із закритими черепно-мозковими травмами та струсами мозку госпіталізувала швидка.

- Хворі з струсом головного мозку були госпіталізовані у неділю черговою зміною. Була якась бійка, і їх до нас привезли. Є побиття: у 26-річного чоловіка більше, у 28-річного менше. Вони кажуть, що сьогодні їм ліпше, у них менша вираженість головного болю, - говорить завідуюча неврологічним відділенням Хмельницької міської лікарні Теофілія Гречко.

У лікарні міліціонери проведуть не один день. Коли вони зможуть вийти на роботу, поки невідомо. Спілкуватись з журналістом чоловіки відмовились.

- Одужання з такими травмами триває до місяця. Але, як правило, протягом десяти днів їм проводять ультразвукове обстеження голови на предмет виявлення прихованої гематоми. Адже може бути таке, що люди з такими травмами почуваються добре, а через деякий час, через недотримання лікування, у них може статися крововилив і людина просто падає мертвою.

Тому ми проводимо провокаційні проби, дивимося як розширяються шлуночки, ну і тому подібне. Лікується це сечогінними препаратами, заспокійливими і ноотропами — препаратами, які живлять мозок. Даємо вітаміни, і, звичайно, повний спокій, - каже головний лікар Хмельницької міської лікарні Володимир Розгонюк.

Наразі ж проти затриманих за опір працівникам правоохороних органів порушено кримінальну справу, яка передбачає як штраф, так і арешт, обмеження волі або ув'язнення.

ye.ua

