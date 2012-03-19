В Україні запровадять смертну кару?

Київ. 19 березня. УНІАН. Фракція КПУ пропонує цього тижня розглянути у Верховній Раді законопроект стосовно запровадження смертної кари в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер КПУ Петро СМИМОНЕНКО.

Він наголосив, що останнім часом дуже велика кількість громадян України звертаються до нього з такою пропозицією.

«Більшість виборців, з якими я зустрічався, вимагають, щоб було вирішено питання запровадження смертної кари в Україні», - сказав він.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що, крім цього законопроекту, також було зареєстровано законопроект щодо запровадження довічного ув’язнення за навмисне вбивство.

Водночас, представники Юридичного управління ВР зазначили, що відносно запровадження смертної кари є рішення Конституційного Суду, згідно з яким смертна кара є неконституційною. У зв’язку з цим, ухвалення закону про запровадження смертної кари буде визнано КС неконституційним.

Тоді В.ЛИТВИН звернувся до парламентських комітетів з проханням знайти таке рішення з цього приводу, яке б згодом Конституційним Судом не було поставлено під сумнів.