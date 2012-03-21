Пасажир з Полтави „замінував” потяг Одеса — Харків

Полтава. 21 березня. УНІАН. Сьогодні о 5 ранку до кременчуцької міліції зателефонував невідомий і повідомив про те, що замінував потяг № 60 сполученням Одеса — Харків.

За словами Юрія Сулаєва, начальника прес-служби УМВС України в Полтавській області, міліціонери зупинили потяг та евакуювали людей на станції «Полтава-Південна». На місце події виїхали фахівці УСБУ України в Полтавській області, УМВС України у Полтавській області, Територіальне управління МНС України в Полтавській області та швидка допомоги. Після обшуку жодних вибухонебезпечних предметів у потязі спеціалісти не виявили.

— На даний момент оперативники вже затримали чоловіка, який повідомив по телефону про бажання підірвати потяг. Він — полтавець. Їхав у тому самому потязі «Одеса — Харків», у тому самому 4-ому вагоні, де, за словами зловмисника, знаходилася вибухівка, — повідомив «Полтавщині» Юрій Сулаєв.

Як зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Полтавської ОДА, рух потягу відновили о 7:12. Затримка руху склала 55 хвилин. За словами Юрія Сулаєва, це вже друге псевдозамінування за останні 10 годин. Ще один виклик про закладену вибухівку в одне з полтавських кафе був зроблений учора близько 21:00.

Полтавщина