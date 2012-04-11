У Луганську журналіст подав до суду на прокуратуру

Луганськ. 11 квітня. УНІАН. У Луганську журналіст Олег Перетяка 9 квітня подав до Ленінського районного суду скаргу на міську прокуратуру, котра відмовляється порушувати кримінальну справу проти мера Сергія Кравченка.

У тексті заяви, копію якого О.Перетяка передав УНІАН, сказано про те, що журналіст вимагає визнати незаконними дії прокуратури Луганська, які полягають у відсутності належної перевірки його заяви про скоєння злочину з боку С.Кравченка.

На думку журналіста, прокуратура мала відреагувати на опубліковану в 2010 році інформацію в його журналістському розслідуванні «Бізнес на крові».

У публікації О.Перетяка обнародував результати свого розслідування з приводу обставин навколо Луганської міської багатопрофільної лікарні № 7, будівля якої постраждала від вибуху 18 січня 2010 року, внаслідок якого загинули 16 чоловік.

В опублікованому матеріалі О.Перетяка звинуватив С.Кравченка в тому, що він «лобіює» інтереси бізнес-структур на території даної комунальної лікарні. Зокрема, журналіст вважає незаконним той факт, що мер Луганська переводить міську біохімічну лабораторію із спеціально відремонтованих за бюджетні кошти приміщень до іншої медичної установи на орендовані приватним підприємством площі. Також О.Перетяка вважає незаконними дії С.Кравченка, який призначає головним лікарем цієї комунальної лікарні підприємця, котрий уже багато років орендує тут сотні квадратних метрів приміщень. Крім того, незаконними, на думку журналіста, є дії міської ради, яка виносить постанову про виділення 0,5 га землі на території цієї ж комунальної установи для будівництва приватного медичного центру.

О.Перетяка вважає, що дії С.Кравченка мають явні ознаки злочину за ст.364 УК України. Всі ці факти він просив прокуратуру перевірити.

Утім, прокуратура Луганська за 2010-2011 рр. винесла сім ухвал про відмову в порушенні кримінальної справи. Всі вони, як заявляє журналіст О.Перетяка, скасовані вищестоящою прокуратурою і Ленінським райсудом Луганська.

2 лютого 2012 суддя Ленінського районного суду Олена Попова винесла чергову ухвалу про скасування прокурорської ухвали і направлення матеріалів для проведення додаткової перевірки.

«Але й досі прокуратура так і не зайнялася справою Кравченка», - сказав О.Перетяка.