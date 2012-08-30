У Чорнобильській зоні затримали киян, які вивозили 130 кг грибів



Київ. 30 серпня. УНІАН. Працівники відділу зони ЧАЕС спільно з батальйоном міліції з охорони зони радіоактивного забруднення затримали чотири автомобілі, якими жителі Києва і Бородянського району Київщини намагалися вивезти 130 кг грибів із забрудненої території.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, транспортні засоби та гриби вилучено. Вирішується питання про порушення кримінальних справ за ст. 267-1 Кримінального кодексу України (порушення вимог режиму радіаційної безпеки).

Окрім цього, під час відпрацювання акваторії річки Прип’ять міліція затримала чотири човна, на одному з яких вилучено 15 судаків. Човни та рибу вилучено. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 249 Кримінального кодексу України.