У ГПУ відмітили, що корупція в МВС пішла на спад

За 4 місяці цього року представники органів прокуратури спостерігають позитивну тенденцію щодо зниження кількості співробітників органів внутрішніх справ, які притягуються до кримінальної відповідальності за корупційні прояви.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, про це заявив під час прес-конференції, що пройшла в редакції газети «Голос України» начальник Управління нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу з корупцією Генеральної прокуратури України Микола Вознюк.

За його словами, корупція, на жаль, існує в міліції, є вона і в органах прокуратури, в навчальних закладах.

«Для того, щоб ефективно протистояти подібним негативним явищам з 1 липня 2011 року введено в дію новий закон „Про засади запобігання та протидії корупції”. Документ наближений до європейських стандартів, а також в ньому визначена кримінальна, дисциплінарна та матеріально-правова відповідальність осіб за вчинення корупційних проступків», - сказав представник органу прокуратури.

Як приклад, Микола Вознюк, зазначив, що з моменту набрання чинності документа в міліцейському середовищі виявлені понад 500 осіб, які притягнуті до суворої відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

«Тільки минулого року до кримінальної відповідальності притягнуто 273 працівника міліції», - сказав він.

У той же час Микола Вознюк зазначив, що за 4 місяці цього року представники органів прокуратури спостерігають позитивну тенденцію щодо зниження кількості співробітників органів внутрішніх справ, які притягуються до кримінальної відповідальності за корупційні прояви.

«Якщо за 4 місяці минулого року за порушення антикорупційного законодавства до відповідальності притягнутий 91 правоохоронець, то в цьому маємо всього 73», - підсумував Микола Вознюк.

У свою чергу заступник начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС України Богдан Лизогуб зазначив, що «що ж до міліціонерів, які використовують службове становище в незаконних цілях, то значний відсоток подібних співробітників органів внутрішніх справ виявляють самі ж правоохоронці - працівники Департаменту внутрішньої безпеки відомства”.

При цьому Богдан Лизогуб зазначив, що переважна більшість виявлених правопорушень пов'язані з отриманням винагород за вирішення питань про звільнення громадян від кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Він також окремо відзначив на існуванні наказу міністра, відповідно з яким суворо караються не лише ті співробітники, які вимагають і беруть хабарі, але також і їх безпосередні керівники. «У нас є приклади, коли внаслідок корупційних діянь підлеглих, постраждали керівники обласних управлінь міліції», - сказав Богдан Лизогуб.